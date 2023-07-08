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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني: إحالة 11 شخصا للقضاء في أحداث القرنة السوداء

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني إحالة 11 شخصا على القضاء المختص في أحداث القرنة السوداء، التي وقعت أول الشهر الجاري بين مواطنين من بلدتي بشري وبقاعصفرين شمالي البلاد؛ ونتج عنها وفاة شاب بسبب نزاع على موارد المنطقة.
وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم - أن المتوفي الثاني في الأحداث سقط بعدما تدخلت وحدات من الجيش لتنفيذ تدابير أمنية، موضحة أن الوحدات فور وصولها تعرضت لإطلاق نار، فردّت بالمثل وأوقفت عددًا من الأشخاص. وقد تبين حينها إصابة مواطن؛ توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.
وذكر الجيش أنه "بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، باشرت مديرية المخابرات إجراء تحقيق فوري وأوقفت عددًا من المتورطين الأساسيين، حيث تم إخلاء سبيل جميع المحبوسين وإحالة 11 شخصا فقط".

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