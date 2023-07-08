فيوتشر يصل ملعب السلام لمواجهة الزمالك بالدوري

وصل منذ قليل فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، إلي ملعب السلام، وذلك لخوض مباراة الزمالك، في اللقاء المقرر له مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء فيوتشر محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

يغيب عن فريق الزمالك في لقاء فيوتشر لأسباب متنوعة ما بين الإصابات والرؤية الفنية كل من، محمود حمدي الونش، ونبيل دونجا، وسامسون أكينولا، ومصطفى شلبي، ومحمد عبد الشافي، وعبدالله جمعة، وأحمد بلحاج.

كما يغيب حسام عبدالمجيد وحاتم سكر ومحمد طارق لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي، وسيف جعفر وويوسف نبيه لانقطاعهما عن التدريبات بعد توقيعهما لفريق بيراميدز.