حبيبة البسومي.. بنت دمنهور أول إفريقيا لتنس الطاولة «فردي وفرق»

أن تكون نجماً ليس بالأمر السهل على الإطلاق .. أن تفوز بمباراة فذلك ممكن، أن تحصل على بطولة، ذلك أيضاً ممكن .. أما أن تكون بطلاً، ألا تغادر العرش، أن تكون القمة هي مكانك الدائم، أن تعتاد منصات التتويج والهتاف بالنشيد، وخلفك العلم، فذلك لا يجيده إلا من سكنوا منطقة الاستثناء، مثل النجمة حبيبة محمد البسومي، بطلة مصر وإفريقيا لتنس الطاولة تحت 15 سنة، والتي توجت مؤخراً، ببطولة إفريقيا التي اختتمت بالمغرب، وحازت المركز الأول على مستوى الفردي والفرق.

كان منتخب تنس الطاولة بنات تحت 15 سنة، قد نجح فى التتويج بالميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا لتنس الطاولة بالمغرب، بعد الفوز على تونس والجزائر بنتيجة 3/0 على كل منهما، والفوز على المغرب بنتيجة 3/2.

‎كما توج منتخب تحت 15 سنة بالميدالية الفضية بعد الخسارة فى النهائى من تونس بنتيجة 3/1، ووصلت ميداليات البعثة إلى 2 ميدالية ذهب و2 ميدالية فضية، وحقق منتخب الشابات لتنس الطاولة تحت 19 عاما الميدالية الذهبية، كما حقق منتخب الشباب تحت 19 عاما الميدالية الفضية.

‎ضمت قائمة الناشئات تحت 15 سنة، النجمة الاستثنائية حبيبة محمد البسومي ونور صلاح وملك طارق وخديجة الحاكم ويارا البدوي ‎فريدة بدوى، ورؤي الناجى، مريم يونس، هنا أحمد.

‎ أما قائمة الناشئين تحت 15 سنة، فضمت كلاً من‫:‬ حمزة خالد وعبد الملك أشرف صبحي ويوسف أحمد وعمر هاني وياسين الصيرفي، بينما ضمت قائمة الناشئين تحت 19 سنة "مروان جمال وبدر محمود وياسين ياسر جابر وياسين وائل

‎وعودة إلى حبيبة البسومي، نجمة المشهد، وأحد أبرز اللاعبين واللاعبات في منتخب تنس الطاولة، فهي نجلة المستشار محمد البسومي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والداعم الأول لها، والذي آمن بقدراتها مبكراً ووفر لها كل ما تحتاج إليه، لتنطلق في رحلة تميز سطرت خلالها إنجازات في شتى المحافل والبطولات‫.‬

‎والبطولة الإفريقية الأخيرة، هي الثانية على التوالي، حيث فازت حبيبة البسومي بالبطولة الإفريقية في العام الماضي بتونس، وهي بطلة الجمهورية من قبل تحت 12 سنة، وبطلة الجمهورية مرتين متتاليتين تحت 13 سنة، وبطلة الجمهورية تحت 15 سنة لثلاث مرات، وتحتل المركز السابع على مستوى الجمهورية تحت 17 سنة، والمركز السابع على مستوى الجمهورية تحت 19 سنة‫.‬

‎وعلى مدار 3 سنوات متتالية، حصلت حبيبة البسومي على ذهبية بطولات الفرق للنادي الأهلي تحت 15 عاماً و17 عاماً و19 عاماً، وتحتل المركز الأول في التصنيف الإفريقي، والمركز الحادي والأربعين على مستوى العالم‫.‬

‎كان الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة، قد هنأ حبيبة البسومي، بطريقته على صفحته الرسمية، متغنياً بإنجاز بنت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ووصفها بالمحبوبة من زميلاتها وزملائها، الشرسة في تحدياتها وأدائها‫.‬

‎وقبل وصولها الى أرض الوطن، وفي اتصال هاتفي، أعربت حبيبة البسومي، عن سعادتها بالإنجاز الذي حققته، متمنية أن تواصل مشوارها إلى صدارة العالمية، معربة عن شكرها لكل من ساندها في مسيرتها حتى الآن، خاصة والديها.