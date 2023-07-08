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السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الموجة 21.. إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة بدمياط

أملاك الدولة
أملاك الدولة
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إنطلقت اليوم المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التى تستمر حتى يوم ٢٨ يوليو الجارى.

 وفى هذا السياق، تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط نتائج أولى حملات تلك المرحلة ، حيث أسفرت عن إزالة ٧ حالات تعد على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى على مساحة ٣٥١ م٢ بنطاق مركز ومدينة فارسكور.

أشارت محافظ دمياط  مجددًا إلى أنه تم إتمام كافة الاستعدادات لاطلاق تلك المرحلة وتحقيق المستهدف تنفيذه خلالها وذلك لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع اى تعديات عليها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما وجهت تعليماتها الى الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع اى محاولات للتعدى عليها مرة أخرى .

 

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