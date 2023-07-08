«كاف» يقرر إلغاء الدور التمهيدي الثاني في الكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إلغاء الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كان الدور التمهيدي الثاني يقام في النسخ السابقة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، قبل قرار «كاف» بإلغائه عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكان يقام الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32 مكرر أو ملحق دور الـ32) في بطولة الكونفدرالية، حيث يجمع بين 16 فريقًا المتأهلين من دور التمهيدي الأول (الـ32) مع الـ16 نادي الخاسر في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وهذا يعني أن الأندية الستة عشر الفائزة بالدور التمهيدي الأول دور الـ32، ستتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية 2023-2024.

وبالتالي فإن الفرق الخاسرة في مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، لن تلعب في الكونفيدرالية كما كان يحدث سابقًا، بل ستودع البطولة.

حصد الأهلي، لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي، كما حصل اتحاد العاصمة الجزائري على بطولة الكونفيدرالية بعد تغلبه على يانج أفريكانز التنزاني.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أمس الجمعة، موعد مباراة بطولة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، لتقام يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.