نهائي أمم إفريقيا.. ميكالي يدرب اللاعبين على ضربات الترجيح

حرص البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الاوليمبي لكرة القدم، علي تخصيص فقرة للتدريب علي ضربات الترجيح، استعدادا لمواجهة نظيره منتخب المغرب في نهائي بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة خلال ساعات.

جاء ذلك بطلب من البرازيلي تحسبا للوصول الي مرحلة ضربات الترجيح التي يصل لها اغلبية الفرق في هذه النهائيات.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة اليوم أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.

كان حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.