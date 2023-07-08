الحزب الشعب الجمهوري يختار حازم عمر مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة

صرح اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري أن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري انتهت من انعقادها اليوم السبت الموافق الثامن من يوليو عام ٢٠٢٣ وتوافقت فيما بينها بشأن مرشح الحزب الرئاسي وأصدرت بيانها على النحو التالي:

بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية واللائحة الداخلية للحزب.

وأكد أبوهميله خلال بيان الحزب بان الهيئة العليا قررت الآتي:

أولًا: اعتماد محضر الأمانة العامة المؤرخ في الخامس من يوليو من عام ٢٠٢٣ بنتيجة فرز الأصوات للاقتراع السري لقيادات الحزب التنظيمية والبرلمانية بأغلبية الأصوات التي وافقت على الدفع بمرشح رئاسي من الحزب للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية وتفويض الهيئة العليا في اختيار المرشح.

ثانيا: تكليف حازم محمد سليمان عمر، رئيس الحزب ورئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ، بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، مرشحا حصريا عن حزب الشعب الجمهوري ومستوفيا للشروط الواردة بالمواد ١٤١، ١٤٢ بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور.

ثالثا:تشكل أمانة خاصة مؤقتة تختص بالمتابعة والإشراف على الشؤون التنظيمية والمالية والإدارية وشئون الدعاية والتغطية الصحفية والإعلامية للحملة الانتخابية الرئاسية لمرشح الحزب الرئاسي.

رابعا: إخطار لجنة الأحزاب السياسية بما انتهت إليه الهيئة العليا من قرارات في انعقادها يوم السبت الموافق الثامن من يوليو من عام ٢٠٢٣ .



