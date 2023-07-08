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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني يحبط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر شمالي البلاد

هجرة غير الشرعية
هجرة غير الشرعية
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أحبط الجيش اللبناني محاولة للهجرة غير الشرعية شمالي البلاد، كما ألقى القبض على عدد من مرتكبي جريمة التخطيط لعملية تهريب الأشخاص عبر البحر.


وأكد الجيش اللبناني - في بيان له اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض في بلدة سلعاتا بالبحرين شمالي العاصمة بيروت على 5 سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص، كما ألقت القبض على 49 سوريًّا بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار - الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية.


وأوضح الجيش اللبناني أن الجهود مستمرة لضبط بقية المتورطين.

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