الجيش اللبناني يحبط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر شمالي البلاد

أحبط الجيش اللبناني محاولة للهجرة غير الشرعية شمالي البلاد، كما ألقى القبض على عدد من مرتكبي جريمة التخطيط لعملية تهريب الأشخاص عبر البحر.



وأكد الجيش اللبناني - في بيان له اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض في بلدة سلعاتا بالبحرين شمالي العاصمة بيروت على 5 سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص، كما ألقت القبض على 49 سوريًّا بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار - الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية.



وأوضح الجيش اللبناني أن الجهود مستمرة لضبط بقية المتورطين.