الصفاقسي يحسم موقف حسام البدري بعد انتهاء البطولة العربية

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم السبت، أن إدارة النادي الصفاقسي بقيادة جوهر العذار اتفقت مع حسام البدري على مواصلة مهمته مديرًا فنيًا للفريق.

وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن حسام البدري سيتولى الإشراف على تدريبات الفريق حتى شهر أغسطس المقبل أي خلال البطولة العربية.

وأضافت الصحيفة التونسية، أن موقف حسام البدري النهائي سيتحدد بعد نهاية مشاركة الصفاقسي في المسابقة العربية.

وكان حسام البدري انتقد الإدارة حول ملف التدعيمات بجانب خوض لقاء الهلال السوداني، قبل أن ينجح فريق الصفاقسي بالفوز بنتيجة (2-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ويتواجد فريق الصفاقسي في المجموعة الأولى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية مع فرق الترجي (تونس) - الشرطة (العراق) - الاتحاد (السعودية).