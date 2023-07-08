رجل الأعمال المتهم بدهس عامل مسجد بمنطقة التجمع يسلم نفسه لقسم الشرطة

سلم رجل الأعمال المتهم بدهس عامل مسجد مما تسبب فى وفاته بمنطقة التجمع الأول، نفسه لقسم الشرطة .

ويتولى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة مناقشة المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشهدت منطقة التجمع الأول واقعة مأساوية جديدة،أمس الجمعة، عندما دهست سيارة BMW فارهة عامل مسجد مما تسبب فى وفاته بعد تهشم جمجمته.



بلاغ بوقوع حادث

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري ووجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثرت على جثة (حسن ع)، عامل بمسجد ،مصاب بكسر بالمجمجمة ونزيف داخلى وتوفى متأثرا بإصابته وتم نقله لمستشفى بدر الجامعى، وتم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث ، وتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة فى الواقعة أن السيارة يمتلكها رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة .

وأضافت التحريات أن المتهم هرب عقب ارتكاب الحادث ، وتابعت التحريات أن العامل توفى متأثرا بإصابته بكسر فى الجمجمة وتم تحرير المحضر رقم ٩٧٨٧ جنح التجمع الأول لسنه ٢٠٢٣.