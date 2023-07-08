مغنية فرنسية تدعو لقتل رئيس البلاد.. والسلطات تفتح تحقيق

فتحت النيابة الفرنسية تحقيقا بحق المغنية أيزيا هيجلان بتهمة "التحريض العلني على ارتكاب جريمة وجنحة" بعدما تحدثت في حفل عن مهاجمة حشود للرئيس إيمانويل ماكرون، وفق ما أفادت النيابة لوكالة فرانس برس اليوم السبت.

في التفاصيل، تخيلت الفنانة على المسرح، خلال حفلتها مساء أمس الخميس في بوليو سور مير بإطار مهرجان في جنوب البلاد، مشهدا يقوم فيه المتفرجون بمهاجمة الرئيس الفرنسي وقتله، بحسب فرانس برس.

وقالت: "أنا أعرفه. أعتقد أن هذا ما يريده الشعب، هو تثبيتي على ارتفاع 20 مترا عن الأرض، وأن يحضر الجميع بعصي هائلة رؤوسها مزودة بمسامير".

كما تابعت ابنة المغني جاك هيجلان بحسب تسجيل فيديو منشور على الموقع الإلكتروني وحساب "تيك توك" للمجلة الثقافية "إين-آوت كوت دازور": "هناك ننزله لكن مع كل العفوية واللطف اللذين يتمتع بهما أهل الجنوب، عندما يصبح فوقنا تماما سيكون لدينا جميعا عصي نحتفل، ونطرحه أرضا لكن بلطف".

وأضافت في سخرية: "أرى من الآن عنوان (صحيفة) "نيس-ماتان" غدا: إيزيا تدعو إلى قتل ماكرون"، وفق ما ذكرت الصحيفة المحلية التي تحدثت عن الحفل في عددها اليوم السبت وتحدثت عن محاولة فاشلة للدرك لاستجوابها في نهاية العرض.