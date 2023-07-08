رسميًا.. دي خيا يرحل عن مانشستر يونايتد بعد مسيرة 12 عامًا

أعلن الحارس الإسباني دافيد دي خيا، اليوم السبت، رحيله رسميًا عن ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يرحل دي خيا عن مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا قضاها داخل قلعة مسرح الأحلام أولد ترافورد.

ينتهي عقد دي خيا مع الشياطين الحمر في الصيف الحالي، ولم يتوصل الطرفان لتجديد عقد حارس المرمى.

نشر دافيد دي خيا، بيانًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «أود أن أعرب عن امتناني وتقديري اللذين لا يتزعزعان للحب من السنوات الـ12 الماضية لقد حققنا الكثير منذ أن جلبني السير أليكس فيرجسون إلى هذا النادي».

أضاف: «كنت أشعر بفخر لا يصدق في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص، لقيادة الفريق، لتمثيل هذه المؤسسة، كان أكبر ناد في العالم شرفًا يمنحه فقط لعدد قليل من لاعبي كرة القدم المحظوظين».

تابع حارس منتخب إسبانيا: «لقد كانت فترة لا تنسى وناجحة منذ أن جئت إلى هنا. لم أفكر عند مغادرة مدريد عندما كنت صبيا سنحقق ما فعلناه معا».

أتم دي خيا: «الآن، إنه الوقت المناسب لخوض تحد جديد، لدفع نفسي مرة أخرى في محيط جديد، ستكون مانشستر دائمًا في قلبي، لقد شكلني مانشستر ولن يتركني أبدًا.. لقد رأينا جميعًا كل شيء».