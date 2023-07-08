وزير الاتصالات يفتتح أعمال تطوير مكتبي بريد قويسنا وشما بالمنوفية

السبت 08/يوليو/2023 - 05:23 م

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مكتبين للبريد هما مكتب بريد قويسنا، ومكتب بريد شما، وذلك بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

من جانبه؛ أوضح الدكتور شريف فاروق أن افتتاحات مكاتب بريد المنوفية تأتى ضمن تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر، مشيرًا إلى أن عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد المنوفية تبلغ 259 مكتب بريد تضم 45 مكتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة.

أضاف أن البريد المصرى يسهم بقوة فى مبادرة حياة كريمة؛ حيث تشمل 52 مركزا فى 20 محافظة يتم خدمتها من خلال 847 مكتب بريد إلى جانب 333 مجمع خدمى منتشرة بتلك المحافظات، حيث تم تطوير 760 مكتب بريد حتى الآن بنسبة إنجاز تصل إلى 90% وسيتم الانتهاء بنهاية العام الحالى من تطوير جميع المكاتب التى تقع فى نطاق مبادرة حياة كريمة.

يقع مكتب بريد "قويسنا الرئيسي" على مساحة 90 متر مربع ومجهز بعدد 8 شبابيك يعمل عليها عاملون مدربون على أعلى مستوى لتقديم الخدمات للمواطنين ومزود بماكينة صراف آلي؛ بينما يعد مكتب بريد "شما" أحد مكاتب قرى حياة كريمة ويقع على مساحة 100 متر مربع ويقدم من خلاله جميع الخدمات البريدية المتطورة من خلال 5 شبابيك ومزود بماكينة صراف آلي.

تؤدى جميع المكاتب الخدمات الحكومية البريدية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقارى وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى ومزودة بماكينات صراف آلي، إلى جانب أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة، علما بأن محافظة المنوفية بها 107 ماكينة صراف آلى منتشرين بمكاتب البريد على مستوى المحافظة.