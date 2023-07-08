الثلاثاء.. مناقشة "العجوز بائع المسافات" بمكتبة خالد محيي الدين

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "العجوز بائع المسافات" للقاص محمد ممدوح، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

يناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

تعد "العجوز بائع المسافات" المجموعة القصصية الثالثة للكاتب محمد ممدوح، وصدرت عن دار ميتا بوك للنشر في القاهرة، وتأتي بعد مجموعتيه "سراب أزرق"، و"كاميرا تصطاد بحرا".

حاز المؤلف الشاب محمد ممدوح عددا من الجوائز من بينها: مركز رامتان الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، دورة عبدالرحمن الأبنودي، عن مخطوط "سيارة كفافيس" عام ٢٠١٥، والمجلس الأعلى للثقافة، دورة خيري شلبي، ٢٠٢٠، وغيرها.

منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

يطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

