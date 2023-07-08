نهائي أمم أفريقيا.. ميكالي يجتمع بلاعبي الفراعنة ويطالبهم بلقب الـ"كان"

عقد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، جلسة للاعبي الفراعنة في فندق الاقامة، وتحد عن اهمية الفوز بالمباراة والعودة الي مصر بالكأس في المباراة التي ستجمع الفراعنة مع المغرب في نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.



كما طلب البرازيلي من ان يظهر جميع اللاعبين كل ما لديهم لتحقيق الحلم واسعاد الجماهير المصرية بلقب الامم الأفريقية.

وأكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة اليوم أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.

كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.