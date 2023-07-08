الثانوية العامة 2023.. رفع درجة الاستعداد القصوى لـ3 امتحانات غدًا

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اليوم السبت، اجتماعا مع رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة واعضاء المركز من أعضاء الأسئلة والإجابة واعضاء التسليم والتسلم.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على الالتزام بتنفيذ كافة اقرارات وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مع رفع دجة الإستعداد لامتحانات غدا الأحد والتى تشهد لاول مرة أداء 3 امتحانات مختلفة بواقع إمتحان لكل شعبة.



كما تم خلال الإجتماع التنبيه على جميع أعضاء مركز التوزيع ورؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وعلى الوجه الاكمل الذى يعكس الصورة والاداء المتميز للامتحانات على مستوى الجمهورية.



من المقرر أن يشهد تاسع أيام إمتحانات الثانوية العامة غدا الأحد 9 يوليو أداء طلاب الشعبة العلمية علوم لإمتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية وطلاب شعبة الرياضيات أداء إمتحان الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل ) وطلاب الشعبة الأدبية لمادة علم النفس والاجتماع.