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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقاول يطلق النار على شاب في التبين

أرشيفيه
أرشيفيه
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أقدم مقاول على إصابة شاب بطلق ناري في القدم، بمنطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة، بسبب خلافات بينهما، حيث قام الشاب الضحية بحرق كشك خشبي يستخدمه المقاول في أعمال الغفرة، مما أثار حفيظة الأول وقام بإطلاق النار صوبه انتقاما منه على فعلته.

وردت إشارة من المستشفى العام، لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها استقبال شاب مصاب بطلق ناري في القدم، ووجود شبهة جنائية في الحادث.

بالانتقال والفحص تبين قيام مقاول بإطلاق النار على الضحية بسبب خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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