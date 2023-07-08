ختام دوري الأندية الصغيرة بالأحياء والساحات الشعبية ببئر العبد

شهد ختام نهائيات دوري الأندية الصغيرة بالأحياء والساحات الشعبية ببئر العبد منافسات قوية من الفرق المتنافسة سعيًا لخطف بطاقة الصعود للتصفيات النهائية على مستوى إدارة رمانة حيث تمكن من الفوز بالمجموعة الأولى في خماسي كرة القدم فريق مركز شباب الشهداء والمجموعة الثانية فريق مركز شباب سالم الهرش بالمركز الثاني وفريق مركز شباب نجلية بالمركز الثالث وفريق أحمد منسي بالمركز الرابع .

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، أطلقت النسخة التاسعة لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء والساحات الشعبية والشوارع تحت شعار "دوري الشوارع" في خماسي كرة القدم من مواليد 2006 إلى مواليد 2010.

تبدأ اللقاءات عن طريق دوري من دور واحد، ومن المقرر أن يتم تصفيات على مستوى كل محافظة على أن يعقبه لقاء نهائي مجمع على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المميزة من خلال الدوري لرعايتهم رياضيا.

ويهدف الدوري إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة.

يأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة، وفى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع المواطنين على ممارسة والرياضة.