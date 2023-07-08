4 نصائح للأمهات للتصرف في حالة ابتلاع الطفل جسم غريب

يتعرض الكثير من الأطفال الرضع أو في سن الطفولة خلال السنوات الأولى لابتلاع أجسام غريبة قد تصل لحجم معين قد يسد مجرى التنفس لدى الطفل ويتسبب في وفاته، أو ابتلاع جسم قد يضر بمعدة الطفل ويسبب الوفاة أيضا، لذلك هناك عدة نصائح للأمهات والآباء للتصرف الصحيح في حالة ابتلاع الطفل جسم غريب:

نصائح للأمهات والآباء:

1- الحرص أولا على التصرف بهدوء وبشكل سريع.

2- الضرب على قلب طفلك بحيث تكون رأسه لأسفل مع الضرب مباشرة على ظهره 5 مرات.

3- في حالة عدم خروج هذا الجسم الغريب، اجعلي وجه الطفل باتجاهك واضغط على صدره 3– 5 مرات، مع التبديل بين الوضعين حتى يخرج الجسم الغريب أو الذهاب لأقرب طوارئ.

4- ممنوع إدخال أصابعك داخل فم الطفل لأن ذلك قد يدفع الجسم الغريب للداخل مما يصعب إخراجه.

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