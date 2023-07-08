ads
السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سر مشاهدة أشياء شفافة تسبح في مجال الرؤية

الذباب الطائر
الذباب الطائر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في بعض الأحيان يشاهد الناس أشياء شفافة تسبح في مجال رؤيتهم خاصة عند النظر إلى الأفق أو إلى مصدر ضوء قوي، أشياء دقيقة تظهر وكأنها ديدان صغيرة أو فقاعات شفافة في مجال الرؤية، ولدى تركيز النظر فيها تختفي وتعود للظهور عند تحريك العين مرة أخرى.

وهذه ظاهرة شائعة تعرف بـ"الأجسام العائمة" والاسم العلمي لها هو “Muscae Volitantes” وهو المعنى اللاتيني لـ"الذباب الطائر"، وكما يدل الاسم فهي ممكن أن تكون مزعجة بعض الأحيان، وتعريفها أنها أجسام صغيرة غير حية تكون موجودة داخل العين وتشكل ظلالاً على الشبكية وهي النسيج الحساس للضوء الموجود في العين وقد تكون هذه الأجسام جزءا من نسيج أو خلايا دم حمراء أو كتل صغيرة من البروتين.

وهذه الحالة موجودة عند جميع البشر من الصغر حتى نهاية العمر وليست حالة مرض وهي موجودة في كل وقت في العين لكن لا تتضح إلا بوجود الضوء بسبب التغير في الشفافية عند اجتيازها من قبل الضوء الداخل للعين.

فقاعات شفافة في مجال الرؤية الأجسام العائمة الذباب الطائر