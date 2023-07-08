سر مشاهدة أشياء شفافة تسبح في مجال الرؤية

في بعض الأحيان يشاهد الناس أشياء شفافة تسبح في مجال رؤيتهم خاصة عند النظر إلى الأفق أو إلى مصدر ضوء قوي، أشياء دقيقة تظهر وكأنها ديدان صغيرة أو فقاعات شفافة في مجال الرؤية، ولدى تركيز النظر فيها تختفي وتعود للظهور عند تحريك العين مرة أخرى.

وهذه ظاهرة شائعة تعرف بـ"الأجسام العائمة" والاسم العلمي لها هو “Muscae Volitantes” وهو المعنى اللاتيني لـ"الذباب الطائر"، وكما يدل الاسم فهي ممكن أن تكون مزعجة بعض الأحيان، وتعريفها أنها أجسام صغيرة غير حية تكون موجودة داخل العين وتشكل ظلالاً على الشبكية وهي النسيج الحساس للضوء الموجود في العين وقد تكون هذه الأجسام جزءا من نسيج أو خلايا دم حمراء أو كتل صغيرة من البروتين.

وهذه الحالة موجودة عند جميع البشر من الصغر حتى نهاية العمر وليست حالة مرض وهي موجودة في كل وقت في العين لكن لا تتضح إلا بوجود الضوء بسبب التغير في الشفافية عند اجتيازها من قبل الضوء الداخل للعين.