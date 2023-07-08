قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، إن مدرسة السيدة عائشة (١) الإعدادية بنات التابعة لإدارة مطروح التعليمية، حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة “مدارس بلا تدخين”، وكذلك حققت مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات المركز الثاني جمهوريا في ذات المسابقة للمرحلة الثانوية.

وأوضح شحاتة أن مسابقة مدارس بلا تدخين تنظمها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية (التربية الاجتماعية/ وحدة مناهضة التدخين)، والتي جاءت في ضوء توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بأهمية التصدي ومواجهة التدخين والإدمان من خلال نشر التوعية والوقاية بأخطار تلك الظواهر السيئة المضرة للصحة والبيئة على السواء.

وقدم مدير المديرية التهنئة للشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية ومدرسة السيدة عائشة ١ ع بنات إدارة وهيئة تدريس وأخصائيين اجتماعيين بعد تحقيق ذلك الإنجاز التربوي الجديد مثمنًا الإشراف المتميز والإعداد الجيد لتلك المسابقة الاجتماعية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هذا الإنجاز يضاف لسلسلة نجاحات طلاب المحافظة غير المسبوقة في تحقيق التميز بكافة مسابقات الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية هذا العام مقدمًا الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعمه المتواصل للطلاب وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية.

وأكد شحاتة أن تعليم مطروح يحصد حاليًا ثمار الخطة التي تم تنفيذها على مدار العام الدراسي لتفعيل الأنشطة الطلابية بكافة مدارس المحافظة والتي استهدفت تعظيم الاستفادة من كافة الأنشطة والمساهمة الإيجابية في صقل مهارات الطلاب وتكوين شخصيتهم والارتقاء بمهاراتهم من أجل إعداد جيل يمتلك الوعي الاجتماعي والقدرة المعرفية والمخزون الثقافي، والتي تمكنه من مواكبة التطورات المعرفية الهائلة في الوقت المعاصر.

السيدة عائشة بمطروح تحصد الثاني جمهوريا في مسابقة “مدارس بلا تدخين”

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