كواليس العلاقة النفعية بين القاعدة والجماعات المتطرفة بجنوب شـرق آسيا

ترتبط الجماعات الإسلامية المتطرفة في جنوب شرق آسيا، لا سيما تلك الموجودة في الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بصلات قوية مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

ولأكثر من عقد من الزمان توغل تنظيم القاعدة في منطقة جنوب شرق آسيا، عبر زرع خلايا نائمة، مجندة من عناصر محلية، اعتمد قادة التنظيم على انتقاهم وتدريبهم في معسكراته بأفغانستان.

ولعل من أهم الأدلة على توغل التنظيم في دول جنوب شرق آسيا، أن أعضاء إحدى الجماعات المحلية المنتمية للقاعدة، كانت تدعم وتساعد اثنين من المتهمين بالتورط في أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، كما اعترفوا بالتخطيط لهجمات وتنفيذها ضد أهداف غربية ، بما في ذلك تفجير ١٢ أكتوبر ٢٠٠٢ في بالي بإندونيسيا، الذي أودى بما يقرب من ٢٠٠ شخص، معظمهم من السياح الغربيين.

وتشير هذه المعلومات إلى وجود علاقة نفعية بين تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى بجنوب شرق آسيا، ففي أغسطس ٢٠٠٣، اعتقلت القوات التايلاندية رضوان عصام الدين المشهور بلقب "حنبلي"، الذي يعمل منسقا لأنشطة الجماعة الإسلامية والقاعدة في تايلاند، وذلك بناء على معلومات من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وفي ٣ سبتمبر ٢٠٠٣، أدانت محكمة إندونيسية أبو بكر بصير بالتآمر لقلب نظام الحكم الإندونيسي، لكنها أسقطت تهما أكثر خطورة، بما في ذلك اتهامات بأنه زعيم الجماعة الإسلامية، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات فقط.



صعود الجماعات الراديكالية بجنوب شرق آسيا

كانت جنوب شرق آسيا موطنًا للجماعات الإسلامية المسلحة منذ عقود، كانت الروابط بين هذه المجموعات ضعيفة نسبيا، ومعظمها يعمل فقط في بلدانهم أو جزرهم، مع التركيز على القضايا المحلية مثل تعزيز تبني الشريعة الإسلامية والسعي إلى الاستقلال عن سيطرة الحكومة المركزية.

وشهدت الفلبين حركة انفصالية إسلامية عنيفة لأكثر من قرن. خاض موروس مينداناو وأرخبيل سولو، بما في ذلك جزيرة جولو، تمرد دموي وعديم الجدوى في نهاية المطاف ضد الاحتلال الأمريكي لجنوب الفلبين في أعقاب الحرب الأمريكية الإسبانية (١٨٩٨). حتى وقت قريب، كانت أنشطة العديد من الجماعات الإسلامية المتطرفة في الفلبين محصورة بشكل أساسي في المناطق المعزولة نسبيا ذات الأغلبية المسلمة في الجنوب. في إندونيسيا، تنافست مدارس الفكر الإسلامي المختلفة على الأتباع واهتمام الجمهور، لكن معظمها لم يدعو إلى قيام دولة إسلامية.

وشكلت الجماعات المعتدلة- الحداثية والتقليدية- المعارضة القانونية الرئيسية لنظام سوهارتو الذي انتهى في مايو ١٩٩٨. عبد الرحمن وحيد (جوس دور)، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد انهيار نظام سوهارتو، وأمين رايس، رئيس مجلس الشيوخ ، هم قادة أكبر حزبين سياسيين إسلاميين. وكان كلاهما يتبع أجندة سياسية علمانية إلى حد كبير.

وبالمثل، كان الإسلام السائد في ماليزيا غير سياسي إلى حد كبير، على الرغم من أن أواخر التسعينيات شهدت تأرجحا انتخابي كبير محتمل نحو حزب إسلامي راديكالي الذي يدعو إلى جعل ماليزيا دولة إسلامية.

ويمكن إرجاع ظهور الحركات الإسلامية الراديكالية في جنوب شرق آسيا في التسعينيات إلى اقتران عدة ظواهر. كان من بين هذه ردود الفعل على العولمة - التي ارتبطت بشكل خاص بالولايات المتحدة في أذهان النخب الإقليمية - الإحباط من القمع من قبل الحكومات العلمانية، والرغبة في إنشاء جنوب شرق آسيا الإسلامي، ورد الفعل على الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة ووصول إرهابيين قدامى سنوات من القتال في أفغانستان. وتشكل العلاقات بين القاعدة والجماعات الإسلامية الراديكالية المحلية في جنوب شرق آسيا جزءًا من هذا الاتجاه.

صعود القاعدة في جنوب شرق آسيا

منذ أوائل التسعينيات وحتى منتصف التسعينيات، حققت شبكة القاعدة الإرهابية غارات كبيرة في المنطقة. يبدو أن أعضاء القاعدة في جنوب شرق آسيا - الذين كانوا في الأساس من أصل شرق أوسطي - قد أدوا ثلاث مهام أساسية. أولا، أنشأوا خلايا محلية، يقودها في الغالب أعضاء عرب في القاعدة، عملت كمكاتب إقليمية تدعم العمليات العالمية للشبكة.

وقد خطط هؤلاء العملاء لهجمات ضد أهداف غربية ووفروا ملاذًا آمن لنشطاء آخرين يفرون من أجهزة المخابرات الأمريكية. كانت خلية مانيلا التابعة لتنظيم القاعدة، والتي أسسها صهر أسامة بن لادن، محمد جمال خليفة، في أوائل التسعينيات، نشطة بشكل خاص في أوائل منتصف التسعينيات.

في وقت لاحق، يبدو أن موقع النشاط قد توسع ليشمل ماليزيا وسنغافورة و- مؤخرا- إندونيسيا. استفادت قيادة القاعدة من الضوابط المالية المتساهلة عموم في جنوب شرق آسيا لاستخدام دول مختلفة في المنطقة كأماكن لجمع ونقل وغسل أموال الشبكة. بحلول عام ٢٠٠٢، وفقًا لأحد الخبراء البارزين في تنظيم القاعدة، كان ما يقرب من خمس القوة التنظيمية للقاعدة تتمركز في جنوب شرق آسيا.

ومع مرور الوقت، ساعد أعضاء القاعدة في جنوب شرق آسيا في إنشاء ذراع محلي شبه مستقل، الجماعة الإسلامية، وهي شبكة إرهابية إقليمية غالبا ما توصف بأنها "القاعدة المصغرة" التي خططت لهجمات ضد أهداف غربية.

ثالثًا: عملت الخلايا المحلية للقاعدة على التعاون مع الجماعات الإسلامية الراديكالية المحلية من خلال تزويدها بالمال والتدريب. حتى تم تفكيكها في منتصف التسعينيات، قدمت خلية مانيلا التابعة للقاعدة مساعدة مالية مكثفة لمقاتلي مورو مثل جماعة أبو سياف وجبهة مورو الإسلامية للتحرير.

تم تدريب الآلاف من المسلحين في معسكرات القاعدة في أفغانستان أو في معسكرات الجماعات الفلبينية والإندونيسية والماليزية التي فتحت أبوابها أمام القاعدة. وبحسب ما ورد قدمت القاعدة الأموال والمدربين للمعسكرات التي تديرها الجماعات المحلية في إندونيسيا وماليزيا والفلبين.

كما يتهم مسئولو المخابرات الإندونيسية القاعدة بإرسال مقاتلين للمشاركة في الهجمات الإسلامية على المسيحيين في مالوكوس وسولاويزي التي بدأت في عام ٢٠٠٠ العلاقات الشخصية التي نشأت خلال الثمانينيات، عندما حارب العديد من الراديكاليين في جنوب شرق آسيا كمجاهدين في أفغانستان؛ وضعف سيطرة الحكومة المركزية، والفساد المستشري، والحد من اختراق الحدود، والحد الأدنى من متطلبات التأشيرة، وشبكة واسعة من الجمعيات الخيرية الإسلامية، والضوابط المالية المتساهلة في بعض البلدان، وأبرزها إندونيسيا والفلبين.

بمرور الوقت، كان لوجود القاعدة في المنطقة أثر في إضفاء الطابع المهني على الجماعات المحلية وإقامة روابط فيما بينها - وبينها وبين القاعدة - حتى يتمكنوا من التعاون بشكل أفضل. وقد اتخذ هذا التعاون، في معظم الحالات، شكل ترتيبات مخصصة للملاءمة، مثل المساعدة في شراء الأسلحة والمتفجرات.