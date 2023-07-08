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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بحدائق أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية تروسيكل بطريق مصر أسيوط قبل الكارتة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاداه وقوع حادث مرورى بطريق مصر أسيوط قبل الكارتة بنطاق بدائرة القسم،

 وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية تروسيكل وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواحات المركزى لتلقى العلاج.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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