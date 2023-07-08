التشكيل المتوقع للزمالك أمام فيوتشر في الدوري

استقر أوسوريو مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، على تشكيل فريقه أمام فيوتشر، في اللقاء المقرر له مساء اليوم السبت، باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيكون التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

يدخل الزمالك لقاء فيوتشر في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث لجدول الترتيب وذلك برصيد 58 نقطة.

يغيب عن فريق الزمالك في لقاء فيوتشر لأسباب متنوعة ما بين الإصابات والفنية كل من، محمود حمدي الونش، ونبيل دونجا، وسامسون أكينولا، ومصطفى شلبي، ومحمد عبد الشافي، وعبدالله جمعة، وأحمد بلحاج .

كما يغيب حسام عبدالمجيد وحاتم سكر ومحمد طارق لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي، وسيف جعفر وويوسف نبيه لانقطاعهم عن التدريبات بعد توقيعهم لفريق بيراميدز.