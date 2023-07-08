"كايسيد" ينشر دليل الحوار بين أتباع الأديان “تسوية الخلافات وبناء مجتمعات مستدامة”

نشر مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) ، دليل الحوار بين أتباع الأديان “تسوية الخلافات وبناء مجتمعات مستدامة”، وقال لقد أثبت الحوار، من الناحية النظرية والعملية، أنه أداة فاعلة ومؤثرة لإحداث التغييرات الإيجابية التي نحن بأمس الحاجة إليها بوصفنا مجتمعًا عالميًّا. وإن الحوار بين أتباع الأديان يعمل على تحويل المفاهيم ودعم النظر إلى الاختلافات الدينية والثقافية ليس على أنها عقبات بل على أنها منطلقات لعملية تستهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق المصلحة العامة.

وأضافت الصفحة الرسمية لمركز الحوار العالمي “كايسيد” أن دليل الحوار بين أتباع الأديان" يسعي إلى تسليط الضوء على استخدامات الحوار بين أتباع الأديان وأساليبه وفوائده بطريقة عامة ومتاحة للجميع بيسر وسهولة، كما أن هذا الدليل يشجع القرَّاء -من المبتدئين إلى ممارسي الحوار ذوي الخبرة- على الاتصال بمجتمعاتهم المحلية للشروع في التعاون الذي يتجاوز الحدود الدينية والثقافية والمؤسسية.

https://www.kaiciid.org/sites/default/files/ird_guide_arabic_final_0.pdf