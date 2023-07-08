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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

صندوق رعاية المبتكرين يفتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يفتح باب التسجيل
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 أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

ومن جانبه، أعلن د.ضياء خليل، المدير التنفيذي للصندوق، أن آخر موعد للتسجيل في هذا البرنامج هو 18 يوليو الجاري، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://r2e.untapcompete.com/

وأكد د.ضياء خليل، أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الصندوق لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online).


 

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