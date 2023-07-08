منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء كورونا كحالة طوارئ عالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس "كوفيد 19" المعروف إعلاميًا بفيروس كورونا، لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، في خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 6.9 مليون شخص وأضرت بالاقتصاد العالمي والمجتمعات.

وأوصت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بإعلان إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير القلق الدولي والتي ظلت قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مؤكدة أن إنهاء حالة الطوارئ لا يعني انتهاء التهديد الذي يمثله كوفيد على الصحة العالمية.

وكانت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية قد أعلنت لأول مرة أن كوفيد يمثل أعلى مستوى تحذير لديها قبل أكثر من ثلاث سنوات، في 30 يناير 2020. ويساعد ذلك التصنيف في تركيز الاهتمام الدولي على التهديد الصحي وتعزيز التعاون في اللقاحات والعلاجات.

وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب المرض تباطأ من ذروة بلغت أكثر من 100 ألف شخص في الأسبوع في يناير 2021 إلى ما يزيد قليلا عن 3500 في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل 2023.