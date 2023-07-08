كهربا يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

استقر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى اليوم فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادى والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندرى

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات.

خط الهجوم: كهربا.

ويدرس كولر إجراء 4 تغييرات في تشكيل الأهلي اليوم أمام الاتحاد السكندري، يأتي أبرزها عودة محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى بدلا من خالد عبدالفتاح، بالإضافة إلى عودة ياسر إبراهيم بدلا من رامي ربيعة.

كما يدرس المدرب السويسري الاعتماد على محمود عبدالمنعم كهربا أساسيًا في خط الهجوم بدلا من محمد شريف، فضلا عن عودة حسين الشحات بدلا من أحمد عبدالقادر.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد 6 مباريات عن إنهاء منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث خاض 28 مباراة حتى الآن.

ويحتاج الأهلي إلى خمس نقاط من تلك المباريات الست، كي يصل إلى النقطة 77، وهو الرصيد الذي سيستحيل على أي فريق آخر الوصول إليه، ويتوّج بالبطولة المفضلة له.

خاض الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 51 مباراة، حقق الفوز فى 38 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 93 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 34 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.

وحث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري وعدم النظر إلى نوع المنافس أو الظروف المحيطة للمباراة، محذرا اللاعبين من قوة زعيم الثغر الذي سيقدم أفضل مستوى له لانه يلعب بدون ضغوط سواء المنافسة على اللقب أو النجاة من الهبوط.