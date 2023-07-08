على طريقة «الكبار»| المنتخب الأولمبي يسعى للسيطرة على الزعامة الأفريقية

حسم المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلي ميكالي، التأهل إلى أولمبياد باريس رسميًا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.

ووصل إلى المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة، ليواجه المغرب مساء اليوم السبت علي لقب كأس "كان" الشباب.

ويسعى المنتخب المصري الأولمبي تحت ٢٣ سنة، للتتويج باللقب الأفريقي الثاني في أمم أفريقيا، والسير على نمط المنتخب الأول المتعرش على القارة السمراء، ليكون منفردًا بصدارة المنتخابات الأكثر حصول على أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة.

وتستعرض البوابة سبورت خلال هذا التقرير تاريخ أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة، وأين أقيمت والمنتخبات التي حققت اللقب:

حيث أقيمت بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة، ٤ نسخ فقط وهم:

حيث أقيمت النسخة الأولى عام 2011 كانت في المغرب وفاز بها منتخب الجابون وتأهلت مصر للأولمبياد.

بينما أقيمت النسخة الثانية عام 2015 في السنغال وفاز بها أصحاب الأرض ولم تتأهل مصر للأولمبياد في هذه النسخة.

وكانت الأخير عام 2019 في مثر وفاز الفراعنة باللقب وتأهل للأولمبياد.

وفي حالة في الفراعنة في نهائي اليوم ستكون البطولة الثانية للفراعنة من أصل ٤ نسخ فقط، ليكون الفراعنة أصحاب لقب الصدارة الأفريقية في بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

يذكر أن بعد تأهل الفراعنة إلى أولمبياد باريس تعد هذه المرة الثالثة عشر في تاريخ المنتخبات الوطنية لكرة القدم بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، بخلاف نسختين انسحب منهم لظروف خاصة.