الدفاع البريطانية: روسيا أنشأت منطقة آزوف البحرية في أوكرانيا لدعم المهام اللوجستية

أفادت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي بأن إنشاء روسيا منطقة آزوف البحرية في أوكرانيا يهدف لدعم مهامها اللوجستية.

وذكرت الوزارة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن روسيا أنشأت في الأول من الشهر الجاري البحرية الروسية منطقة آزوف البحرية الجديدة ومقرها مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية وجهلتها تابعة لأسطول البحر الأسود.

وأكدت أن المنطقة ستقود ثماني سفن حربية بما في ذلك ثلاث طرادات حديثة من فئة كاراكورت يمكنها إطلاق صواريخ كاليبر كروز "SS-N-30A".

وأشار البيان إلى أن بحر آزوف يعد منطقة بحرية حيوية بالنسبة لروسيا لأنه يربط ممراتها المائية الداخلية بالطرق البحرية الدولية. وفي سياق الحرب، فإنه يوفر أيضًا خيارًا بديلًا لإعادة الإمداد العسكري في حالة تعطل الطرق البرية لروسيا إلى جنوب أوكرانيا.

ومن المحتمل أن تركز منطقة آزوف البحرية وفق البيان على دعم المهام اللوجستية وإخلاء الطريق للقوات البحرية الروسية الرئيسية للتركيز على عمليات الضربات طويلة المدى وإبراز القوة البحرية.