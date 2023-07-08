زاخاروفا تكشف بالدليل ازدواجية معايير واشنطن بشأن القنابل العنقودية

ذكّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بتصريح المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، جينيفر بساكي، بأن استخدام القنابل العنقودية جريمة حرب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

واقتبست زاخاروفا على "تلجرام" تصريح المتحدثة باسم بايدن، بساكي، في 28 فبراير 2022، الذي جاء فيه "استخدام الذخائر العنقودية جريمة حرب".

ونشرت زاخاروفا مقطع فيديو يظهر تصريح بساكي، وتابعت قائلة "بعد عام ونصف، أعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بايدن، جيك ساليفان، في إيجاز في البيت الأبيض، عن قرار نقل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا".

واختتمت الدبلوماسية الروسية بالقول: "ننتظر تصريح السكرتيرة الصحفية لبايدن، كارين جان بيير".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلن البيت الأبيض عن موافقته على تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية.

وتعتبر القنابل العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم تنضم إليها.