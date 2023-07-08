نهائي أمم أفريقيا| جمال علام للاعبي المنتخب الأولمبي: «الشعب المصري ينتظر عودتكم بكأس أفريقيا.. وثقتنا فيكم بلا حدود»

حرص الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على الحديث مع لاعبي المنتخب الأولمبي خلال مغادرتهم إلى التدريب الختامي، استعدادًا للقاء المغرب اليوم السبت، فى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال جمال علام للاعبين: «لقد صنعتم حالة في الشارع المصري، وأسعدتم الجمهور ببلوغكم الأولمبياد وصعودكم للنهائي، والآن حان وقت الفرحة الكبيرة، وهي إحراز الكأس، أنه يومكم بإذن الله، والشارع المصري كله فى انتظار اكتمال الفرحة، ثقتنا فيكم بلا حدود».

وتابع جمال علام: «أريدكم أن تلعبوا بهدوء ودون عصبية فقط التزموا بروح المصريين الأصيلة التى تظهر فى مثل هذه المناسبات الكبرى، لا يثيركم حكم ولا يستفزكم جمهور، لا تشتتوا أنفسكم، ركزوا فى اللقاء، نحن نحترم الأشقاء المغاربة ولكنني أراكم اقتربتم بقوة من حلم التتويج، وثقتي فيكم بلا حدود، لأنكم اثبتم أنكم جيل يسير على خطى الكبار».

وتحددت المنتخبات المتأهلة للأولمبياد وهي: مصر والمغرب طرفا النهائي، ومالي الثالث بعد فوزها على غينيا الرابع الذي يلتقي نظيره من آسيا.