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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي أمم أفريقيا| بالصور.. المنتخب الوطني جاهز لمواجهة المغرب اليوم

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريباته بملعب أكاديمية المعمورة استعدادًا للقاء المرتقب مع المغرب، اليوم السبت، في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

جاء التدريب بعيدًا عن العيون بناءً على طلب جهاز المنتخب، وكان مراجعة للخطة المقرر أن يخوض بها الفراعنة المباراة مع تصحيح بعض الأخطاء البسيطة التي يقع فيها بعض اللاعبين.

شهد التدريبات الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المتواجد فى المغرب بدعوى من الاتحاد الأفريقي " كاف" والكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب.

وتحددت المنتخبات المتأهلة للأولمبياد وهي: مصر والمغرب طرفا النهائي، ومالي الثالث بعد فوزها على غينيا الرابع الذى يلتقي نظيره من آسيا.

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