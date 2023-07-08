مصرع ثمانية أطفال جراء انهيار أرضي شمال باكستان

لقي ثمانية أطفال مصرعهم جراء انهيار أرضي وقع يوم أمس الجمعة، في منطقة "شانجلا" شمال باكستان.

وأوضح مسؤولون في الإدارة المحلية بالمنطقة، أن الحادث وقع عندما كان نحو خمسة عشر طفلًا تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، يلعبون الكريكيت في ملعب بالقرب من صخرة رملية فانهارت عليهم، ما أدى لدفنهم تحتها.

وأضافوا، أن انهيار الأراضي نجم عن الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع في تلك المنطقة.