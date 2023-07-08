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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع ثمانية أطفال جراء انهيار أرضي شمال باكستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي ثمانية أطفال مصرعهم جراء انهيار أرضي وقع يوم أمس الجمعة، في منطقة "شانجلا" شمال باكستان.
وأوضح مسؤولون في الإدارة المحلية بالمنطقة، أن الحادث وقع عندما كان نحو خمسة عشر طفلًا تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، يلعبون الكريكيت في ملعب بالقرب من صخرة رملية فانهارت عليهم، ما أدى لدفنهم تحتها.
وأضافوا، أن انهيار الأراضي نجم عن الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع في تلك المنطقة.

مصرع ثمانية أطفال انهيار أرضي باكستان