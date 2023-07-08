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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القوات الصومالية تعتقل العشرات من عناصر حركة الشباب الإرهابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتقلت قوات الأمن الصومالية العشرات من عناصر حركة الشباب الإرهابية، في عمليات أمنية بجنوب البلاد.
وأكد مسؤول عسكري صومالي يوم الجمعة، أن وحدات من الشرطة وقوات الأمن نفذت عمليات أمنية في أجزاء من إقليمي شبيلي الوسطي والسفلي جنوب البلاد، في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية، حيث اعتقلت العشرات منهم.

القوات الصومالية اعتقال العشرات حركة الشباب الإرهابية