القوات الصومالية تعتقل العشرات من عناصر حركة الشباب الإرهابية

اعتقلت قوات الأمن الصومالية العشرات من عناصر حركة الشباب الإرهابية، في عمليات أمنية بجنوب البلاد.

وأكد مسؤول عسكري صومالي يوم الجمعة، أن وحدات من الشرطة وقوات الأمن نفذت عمليات أمنية في أجزاء من إقليمي شبيلي الوسطي والسفلي جنوب البلاد، في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية، حيث اعتقلت العشرات منهم.