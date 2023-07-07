في ذكراها السادسة.. حماة المستقبل عن «ملحمة البرث»: جسدت استبسال رجال القوات المسلحة

وجه حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، تحية فخر وإجلال وتقدير وإعزاز لكل شهداء الوطن العزيز، من أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة، الذي ضحوا بكل غالٍ ونفيسٍ من أجل الدفاع عن تراب هذا الوطن، في مواجهة جماعات الدم والإرهاب في أعقاب ثورة الـ30 من يونيو.

وقال حزب حماة المستقبل، بمناسبة الذكرى السادسة لملحمة البرث، والتي حدثت في السابع من يوليو لعام 2017، واستشهد فيها البطل عقيد أركان حرب أحمد المنسى ورفاقه وهم يدافعون عن الكمين بمدينة رفح، والتى تعد أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، إن تلك الملحمة جسدت استبسال رجال القوات المسلحة المصرية في التصدي لهجمات الإرهاب.

وأضاف الحزب، أن الشهيد العقيد المنسي ورفاقه، ضربوا أروع المثل في التضحة والفداء، في أثناء دفاعهم عن إحدى نقاط التمركز التابعة للقوات المسلحة في جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، والتي تصدى خلالها الشهيد أحمد المنسي، لهجوم إرهابي نفذته عناصر إرهابية، الذي استمر لما يقارب 4 ساعات، حاولت خلالها الكتيبة 103 صاعقة بقيادة العقيد أحمد منسي الصمود بكل بسالة ضده، إلا أن يد الإرهاب كانت أسرع من وصول قوات الدعم، ليذهب ضحية هذا الحادث الغاشم رجال بواسل، دفعوا أرواحهم ثمنًا للدفاع عن أوطانهم.

وتابع حزب حماة المستقبل بالقول: إن أبطال القوات المسلحة المصرية جسدوا أروع الأمثلة في الاستبسال وروح الشجاعة والجهاد في سبيل الله والوطن، بعد أن صمدوا أمام عناصر الإرهاب لعدة ساعات متواصلة، استخدمت خلالها العناصر الإرهابية الألغام والسيارات المفخخة، محاولة السيطرة على كمين «البرث» ورفع علم تنظيم داعش عليه، إلا أن شهداء الوطن كانوا نبراسا للعزة والشرف في الدفاع عن وطنهم العزيز.