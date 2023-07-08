الليلة.. الزمالك يخوض مواجهة قوية أمام فيوتشر بالدوري

يخوض فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مساء اليوم السبت، مواجهة قوية أمام فريق فيوتشر باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء فيوتشر في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث لجدول الترتيب وذلك برصيد 58 نقطة.

وفقد الزمالك فرصة التتويج بالدوري هذا الموسم بعد أن توج به في الموسمين الماضيين، بالإضافة لفقدانه حصد المركز الثاني الذي ذهب لبيراميدز، وأصبح طريق الزمالك واضحا في الموسم الجديد بالمشاركة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية سواء بحصد المركز الثالث أو الرابع لجدول ترتيب المسابقة .

وطالب أوسوريو من لاعبي الزمالك بخوض لقاء اليوم بروح قتالية عالية والفوز على فيوتشر، للمحافظة على سلسلة الانتصارات التي تحققت مؤخرا محليا سواء بالدوري أو الكأس مع الخواجة الكومبي أوسوريو .

وأختار أوسوريو قائمة لمباراة فيوتشر الليلة ضمت كل من: محمد عواد - محمد صبحي - حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - محمود شبانة - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - علي ياسر - محمد صلاح.

فيما يغيب عن فريق الزمالك في لقاء فيوتشر لأسباب متنوعة ما بين الإصابات والفنية كل من، محمود حمدي الونش، ونبيل دونجا، وسامسون أكينولا، ومصطفى شلبي، ومحمد عبد الشافي، وعبدالله جمعة، وأحمد بلحاج .

كما يغيب حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي، وسيف جعفر وويوسف نبيه لانقطاعهم عن التدريبات بعد توقيعهم لفريق بيراميدز.