ارتفاع معدلات البطالة في كندا للشهر الثاني على التوالي

ارتفع معدل البطالة في كندا في شهر يونيو الماضى بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلي 5,4%، ما يشكل أعلى نسبة منذ بداية العام.

وأكد تقرير نشره مكتب الإحصاء الكندي، اليوم الجمعة، ارتفاع معدل البطالة في البلاد للشهر الثاني على التوالي، حيث كان 1,1 مليون شخص عاطلين عن العمل في كندا في يونيو.

وارتفعت البطالة بنسبة 0,2 نقطة مئوية في نهاية مايو، حيث وصلت لـ 5,2%، وهي أول زيادة منذ بداية العام، كما بلغ معدل البطالة 5% من ديسمبر2022 إلى أبريل 2023.

وفي عام 2020، قبل اندلاع وباء كوفيد-19، قدر معدل البطالة في كندا بحوالي 5,6%، فيما بلغت الذروة في مايو 2020، 13,7%.