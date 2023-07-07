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السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. عبدالرحيم على في مؤتمر «إيكس أون بروفنس:» تنظيم الإخوان غزا أوروبا

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 8 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

عبدالرحيم علي فى مؤتمر «إيكس أون بروفنس:» تنظيم الإخوان غزا أوروبا.. واخترق الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية للمجتمعات الأوروبية

جرائم حوثية ضد الإنسانية.. اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات 16مختطفا باليمن

دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة: ما يحدث من جيش الاحتلال حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني

بعد خروجه من جنين.. الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

تشاد تستغيث.. نيران الحرب السودانية تحرق البلاد

جريمة وإرهاب.. تجارة المخدرات تزدهر بـ «الساحل الأفريقي»

اقتحام السجون.. استراتيجية «داعش» الجديدة للعودة للمشهد

واشنطن تعترف بالفشل في الانسحاب من أفغانستان

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