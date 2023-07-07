«كاف» يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، موعد مباراة بطولة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

كان من المقرر إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة في الفترة ما بين 11 لـ13 أغسطس المقبل، ليقرر «كاف» تأجيل المواجهة المرتقبة بسبب صعوبات تنظيمية لإقامتها في موعدها.

ويشارك الأهلي في المباراة، بعد حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مباراتي ذهاب وإياب النهائي، وذلك على حساب الوداد المغربي.

أما اتحاد العاصمة الجزائري، يشارك في اللقاء، بعدما تتويجه ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بالفوز على يانج أفريكانز التنزاني.

واستقر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي «كاف»، في اجتماعه المنتهي منذ قليل على الموعد النهائي لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

وحدد «كاف»، يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، موعدًا لإقامة مباراة السوبر الأفريقي التي تجمع الأهلي بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

وبالرغم من تحديد موعد المباراة، إلا أن الاتحاد الأفريقي لم يحدد مكان إقامة المواجهة، ولكن السعودية هي الأقرب لاستضافة السوبر الأفريقي بحسب العديد من التقارير الصحفية.