بحضور أساطير الكرة الإفريقية.. المغرب تنظم مؤتمرا دوليا لتعزيز الروابط بين دول القارة

نظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والاتحاد المغربي لكرة القدم، مؤتمرا دوليا في العاصمة المغربية الرباط، لتعزيز الروابط والتعاون بين دول القارة الإفريقية من خلال كرة القدم.

يأتي هذا الحدث بالتعاون مع معهد "أماديوس" المغربي، وبالتزامن مع استضافة المغرب لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي شهدت مشاركة 8 منتخبات إفريقية، إذ تقام المباراة النهائية للمسابقة غدا السبت بين منتخبي مصر والمغرب على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

شهد المؤتمر الذي حمل عنوان "المغرب ضمن قارته.. كرة القدم عامل تكامل ورؤية عالمية للقارة"، حضور مجموعة من أساطير كرة القدم الإفريقية وأبرزهم المصري وائل جمعة والغاني أسامواه جيان، والسنغالي الحاج ضيوف، والتوجولي إيمانويل أديبايور، والتونسي كريم حقي، والزامبي كالوشا بواليا"، بالإضافة إلى عدد من رؤساء اتحادات الدول الإفريقية لكرة القدم، ومجموعة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين الإفارقة.

تميز المؤتمر بتبادل الآراء البناءة والنقاشات المثمرة، مما يؤكد التزام المملكة المغربية بالتعاون وخلق روابط قوية في مختلف المجالات بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز إشعاع القارة عالميا.

وأكد المتحدثون في المؤتمر، دور كرة القدم المحوري كأداة للتعاون بين دول قارة إفريقيا، وكلغة عالمية تتجاوز الحدود والاختلافات الثقافية، كما أوصى المشاركون في المؤتمر بأهمية إنشاء مؤسسة فكرية إفريقية تكون مختصة في مجال التنمية من خلال كرة القدم، على أن تجمع بين الخبراء وصناع القرار وممثلي الوسط الكروي، لصياغة مبادرات تهدف إلى تعزيز الدور الرئيسي لكرة القدم.

ودعم المشاركون في المؤتمر الدولي جهود المملكة المغربية في تأسيس نموذج تعاوني مستدام، يهدف إلى سقل المواهب التي تزخر بها القارة الإفريقية.