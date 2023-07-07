بعد حادث مدينتي.. مصرع عامل مسجد دهسا بسيارة في التجمع الأول

شهدت منطقة التجمع الأول واقعة مأساوية جديدة عندما دهست سيارة فارهة عامل مسجد مما تسبب فى وفاته بعد تهشم جمجمته.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري ومتوفى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة حسن ع، عامل بمسجد ،مصاب بكسر بالمجمجمة ونزيف داخلى وتوفى متأثرا بإصابته وتم نقله لمستشفى بدر الجامعى، وتم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمة، وتم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

حادث مدينتي

أصدرت القوات المسلحة، ايوم الثلاثاء الماضى بيانا حول حادثة الدهس التى أسفرت عن وفاة صيدلانية وإصابة زوجها واطفالها الثلاثة وصديق الأسرة.

وجاء في الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على فيسبوك: "في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة".

وأضافت: "تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) " جنايات عسكرية " شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه" وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات".

وتابعت: "تؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون.. كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".