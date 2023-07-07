معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة يطلق قافلة طبية بيطرية بقرية شبراهور.. صور

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة القافلة الطبية البيطرية المجانية بقرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ونقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية وأمانات الزراعة والرى والعمال والفلاحين والعمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن بالدقهلية.
جاء ذلك بحضور الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مديرية مديرية الطب البيطرى بالدقهلية والدكتور صالح شفيق مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة والدكتور محمد جبر نقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ونخبة من الأطباء البيطريين من مختلف الجهات وجامعة المنصورة .
شملت القافلة الكشف على الآبقار والجاموس والماعز والأغنام والدواجن وتم توفير العلاج اللازم لهم بالإضافة إلى التحصين ضمن الأمراض المختلف .
كما شملت أعمال التحصين المجانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الثلاث أيام وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى عدد من الندوات المصغرة للمواطنين للتوعية ضد الأمراض المختلفه التى تصيب الحيوانات المنزلية .