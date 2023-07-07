ads
الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة يطلق قافلة طبية بيطرية بقرية شبراهور.. صور

جابت من القافلة الطبية
جابت من القافلة الطبية البيطرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة القافلة الطبية البيطرية المجانية بقرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ونقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية وأمانات الزراعة والرى والعمال والفلاحين والعمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور  الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مديرية مديرية الطب البيطرى بالدقهلية والدكتور صالح شفيق مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة والدكتور محمد جبر نقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ونخبة من الأطباء البيطريين من مختلف الجهات وجامعة المنصورة .

شملت القافلة الكشف على الآبقار والجاموس والماعز والأغنام والدواجن وتم توفير العلاج اللازم لهم بالإضافة إلى التحصين ضمن الأمراض المختلف .

كما شملت أعمال التحصين المجانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الثلاث أيام وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى عدد من الندوات المصغرة للمواطنين للتوعية ضد الأمراض المختلفه التى تصيب الحيوانات المنزلية .

IMG-20230707-WA0025
IMG-20230707-WA0025
IMG-20230707-WA0032
IMG-20230707-WA0032
IMG-20230707-WA0028
IMG-20230707-WA0028
IMG-20230707-WA0026
IMG-20230707-WA0026
IMG-20230707-WA0029
IMG-20230707-WA0029
IMG-20230707-WA0036
IMG-20230707-WA0036
IMG-20230707-WA0031
IMG-20230707-WA0031
IMG-20230707-WA0030
IMG-20230707-WA0030
IMG-20230707-WA0035
IMG-20230707-WA0035
IMG-20230707-WA0034
IMG-20230707-WA0034
IMG-20230707-WA0037
IMG-20230707-WA0037
IMG-20230707-WA0023
IMG-20230707-WA0023
IMG-20230707-WA0027
IMG-20230707-WA0027
IMG-20230707-WA0024
IMG-20230707-WA0024
IMG-20230707-WA0022
IMG-20230707-WA0022

FB_IMG_1688723171910
FB_IMG_1688723171910
FB_IMG_1688723146886
FB_IMG_1688723146886
FB_IMG_1688723166879
FB_IMG_1688723166879
FB_IMG_1688723135098
FB_IMG_1688723135098
FB_IMG_1688723128232
FB_IMG_1688723128232
FB_IMG_1688723123223
FB_IMG_1688723123223
FB_IMG_1688723125284
FB_IMG_1688723125284
الأطباء البيطريين الصحة الحيوانية النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى معهد بحوث الصحة الحيوانية مركز السنبلاوين