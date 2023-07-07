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الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مستقبل وطن بالزرقا يزور دارالأمل والحياه لرعاية كبارالسن لتقديم كافة أوجه الدعم

امانة الشباب والمراة
امانة الشباب والمراة بحزب مستقبل وطن تزوردارالأمل لكبارالسن
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زارت أمانة الشباب والمرأه  بحزب مستقبل وطن بالزرقا بدمياط دارالأمل والحياه لرعاية كبارالسن لتقديم كافة أوجه المساعده والوقوف علي إحتياجاتهم ولتقديم الدعم المادي والمعنوي للقائمين على خدمة دار المسنين الملحق بالجمعية وللسيدات المسنات قاطني الدار.

جاء ذلك إيمانا بالدور الاجتماعي للحزب نحو المجتمع وشهد الاحتفال تقديم هدايا عينية لجميع السيدات  وتوفير الأغذية المطلوبة ، حرصًا من الحزب على توفير السبل اللازمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة المسنين للحفاظ على الترابط والتماسك الأسريظز

حضر الزيارة رئيس مجلس مركزومدينة الزرقا اللواء محمد ابوالحسن  وجميع قيادات حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة الزرقا .

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المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق حزب مستقبل وطن بدمياط وليد التمامي النائب محمد علي أبوحجازي