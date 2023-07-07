مستقبل وطن بالزرقا يزور دارالأمل والحياه لرعاية كبارالسن لتقديم كافة أوجه الدعم

زارت أمانة الشباب والمرأه بحزب مستقبل وطن بالزرقا بدمياط دارالأمل والحياه لرعاية كبارالسن لتقديم كافة أوجه المساعده والوقوف علي إحتياجاتهم ولتقديم الدعم المادي والمعنوي للقائمين على خدمة دار المسنين الملحق بالجمعية وللسيدات المسنات قاطني الدار.

جاء ذلك إيمانا بالدور الاجتماعي للحزب نحو المجتمع وشهد الاحتفال تقديم هدايا عينية لجميع السيدات وتوفير الأغذية المطلوبة ، حرصًا من الحزب على توفير السبل اللازمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة المسنين للحفاظ على الترابط والتماسك الأسريظز

حضر الزيارة رئيس مجلس مركزومدينة الزرقا اللواء محمد ابوالحسن وجميع قيادات حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة الزرقا .

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