مصرع شخصين في حريق مطعم بقها.. صور

لقي شخصين مصرعهما، اليوم الجمعة، في حريق مطعم "فول وطعمية"، بمدينة قها بمحافظة القليوبية، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتقدير حجم الخسائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل مطعم "فول وطعمية"، بشارع القيسارية بمدينة قها.

انتقلت على الفور أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع شخصين هما: "أحمد رضا عبد البديع" 29 سنة، و"رضا عبد البديع قاسم" 60 سنة، وجرى نقلهم لمستشفى قها.

الحريق

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