القاهرة الإخبارية: تويتر تلاحق "ثريدز"

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن شركة تويتر قدمت ما يثبت أن بعض موظفيها الذين التحقوا للعمل بشركة "ميتا"، خاصة في تطبيق "ثريدز" الجديد، يملكون بعض المعلومات والوثائق السرية الخاصة بالشركة.

وأضاف أن هؤلاء الموظفين لديهم بعض الأجهزة الخاصة بشركة تويتر، التي حصلوا عليها قبل رحيلهم عن الشركة والتحاقهم بـ"ميتا"، وأن هذا غير قانوني، لافتًا إلى أن هؤلاء الموظفين وقعوا على مستندات تفيد بأنهم في حال استخدامهم لهذه الأسرار سوف تقع عليهم التبعات القانونية.

وتابع أنه في حال إثبات أن تطبيق "ثريدز" كان مقتبسًا من "تويتر" ومبني على أسرار تكنولوجية ومعلومات خاصة به ستكون هذه أكبر القضايا التكنولوجية التي ستشهدها ساحة التكنولوجيا في الولايات المتحدة والعالم أجمع.