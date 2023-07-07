شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، أمس الخميس، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي الاستعراضي "بابا.. أنا آسف"، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ويوجه العرض رسالة حب وتقدير لكل أب يبذل فوق المستطاع و يتحمل كل شيء في سبيل أن يرى أبناءه بخير وأن يغرس القيم والمبادئ في نفوسهم، ويسلط الضوء على كيفية تربية جيل يدرك قيمة الأب ودوره في التربية والحماية، ويقدم العرض في إطار استعراضي غنائي للأحداث وكيفية مواجهة بعض الصعوبات وحث الأطفال على التعاون والصداقة والعودة للقيم الأخلاقية والإنسانية.

"بابا أنا آسف" تأليف سامح الرازقي، ألحان أحمد العجمي، مخرج منفذ سارة فؤاد، مصمم استعراضات كريم مصطفى، تدريب محمد محسن، تصميم ديكور شادي قطامش، وإخراج محمد الدسوقي.

والعرض من بطولة الفنان القدير حسني عكري، والفنانون: خالد جمعة، سارة هاني، محمد مجاهد، بسمة مجاهد، بالاشتراك مع أبطال مسرح الطفل: فرح رفاعي، سليم السفطي، جنى مدحت، ريتال رفاعي، مهند وائل، ساجد عماد، ريبيكا أسامة، فرح هاني، غنى هاني، لانا حافظ، تالا رفعت، معاذ تامر، كادي محمد، مليكة محمود، خديجة السفطي، ليان حافظ، مالك غريب، هولي أسامة.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويقدم بإشراف فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

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