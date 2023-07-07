نموذج مصري مشرف.. الإعلامى محمد هاني الجمل يحقق حلمه بالحصول على الدكتوراه بعد السبعين

قال الدكتور محمد هاني الجمل الحاصل على شهادة الدكتوراة بعد سن السبعين، إنه سعيد بتحقيق حلمه، مشيرًا إلى أنه تخرج من كلية الإعلام عام 1975م، وهي أول دفعة للكلية.

وأضاف «الجمل» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «أحمد الله على أن حلمي تحقق، فقد عملت في إذاعة القاهرة لمدة 4 سنوات، ثم سافرت الإمارات حتى أكون نفسي، وعملت في إذاعة أبو ظبي لمدة 20 سنة، ثم عملت في صحف ووكالة أنباء الإمارات حوالي 32 سنة».

وتابع: «عملت أيضا مراسلا لإذاعة القاهرة وإذاعة صوت العرب والتلفزيون المصري في أبو ظبي، وقمت بعمل رسالة ماجستير عن المراسل الإعلامي في غضون سنة و4 شهور دون وجود خطأ إملائي او نحوي واحد».

وأكد: «من لديه حلم وقناعة بإمكانياته سيحقق المستحيل، وأنا لا أجيد تضييع وقت أبدا، لا أذهب إلى النوادي أو الكافيهات، ولازم أعمل عمل إيجابي كل يوم حتى لو هطبخ في البيت أو أكوي لبسي، وبالتالي، اتعودت إني أشتغل».

وواصل: «قدمت استقالتي في الإمارات ودرست في إحدى الجامعات الخاصة بمصر ومزجت بين الخبرة الأكاديمية والخبرة الحياتية، عملت على نقل خبرة 35 سنة في كورس عبارة عن 12 محاضرة، وحتى هذه اللحظة يتواصل الطلاب معي».