الأرصاد: نشعر بارتفاع درجات الحرارة بسبب الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وهناك ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يجعلنا نشعر بأن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط محملة بكمية كبيرة من بخار الماء، حيث ترتفع نسب الرطوبة، ونشعر بقيم درجات الحرارة أعلى من القيم المقاسة بـ2 درجة إلى 3 درجات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 34 درجة مئوية نهارا، وستصل المحسوسة إلى 36 و37 درجة مئوية، ولكن في معظم المحافظات ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأوضحت، أن الطقس سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، لكن الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.