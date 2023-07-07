تعرف على موعد مباراة المنتخب الأولمبي مع المغرب بنهائي أمم أفريقيا والقناة الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاتهم مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب المغرب، في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا في المغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد فوزه على نظيره منتخب غينيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنجة في المغرب، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويواجه المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي نظيره منتخب المغرب الأولمبي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة غدا السبت الموافق 8 من يوليو الجاري.

ويلتقي المنتخب الأولمبي المصري نظيره المنتخب المغربي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة غدا السبت، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره المغربي على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على قناة HD 4.

وضمن المنتخب الأولمبي المغربي التأهل إلى المباراة النهائية كما ضمن التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث ينص نظام المسابقة على تأهل أول 3 منتخبات مباشرة للأولمبياد مع خوض الرابع ملحق مع رابع آسيا.